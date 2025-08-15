Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску

Спецпредставитель президента России похвалил погоду в Анкоридже.
Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин
Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в Анкоридж, где пройдет встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказал в соцсетях.
«Солнечно и красиво на Аляске», — написал Дмитриев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже.
Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется около 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет конфликт на Украине.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, после этого состоятся переговоры уже в составе делегаций. В российскую группу вошли Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.
После завершения переговоров Путин и Трамп подведут итоги на пресс-конференции.
