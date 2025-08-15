Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

Александр Хинштейн: пострадавшие жители многоэтажки в Курске получат выплаты

Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пострадавшим положена компенсация от региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что все пострадавшие в результате атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске получат компенсацию.

«Наши пострадавшие жители обязательно получат компенсацию: 75 тысяч рублей — за частичную потерю имущества, 150 тысяч рублей — за полную», — уточнил чиновник.

Хинштейн добавил, что те, кто полностью потеряли свое имущество получат новую дополнительную региональную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Данная мера поддержки действует с 6 августа 2024 года.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что результате атаки ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске погибла женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
15 авг
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
15 авг
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
14 авг
Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
14 авг
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником
14 авг
В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали из-за атаки украинского дрона
14 авг
Силы ПВО РФ сбили более 40 украинских дронов над регионами страны за ночь
14 авг
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
13 авг
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
13 авг
Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем
13 авг
В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 авгу...

Последние новости

5:37
Впереди — лечение и реабилитация: как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной
5:18
Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 августа
4:47
Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
4:23
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
4:06
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске

Сейчас читают

Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»
Молодежь все поймет: актриса Санаева высказалась о фильмах Балабанова
Кинокритик Трофименко: Балабанов — единственный гениальный режиссер 1990-х
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс