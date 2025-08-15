Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
Александр Хинштейн: пострадавшие жители многоэтажки в Курске получат выплаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев
Пострадавшим положена компенсация от региона.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что все пострадавшие в результате атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске получат компенсацию.
«Наши пострадавшие жители обязательно получат компенсацию: 75 тысяч рублей — за частичную потерю имущества, 150 тысяч рублей — за полную», — уточнил чиновник.
Хинштейн добавил, что те, кто полностью потеряли свое имущество получат новую дополнительную региональную выплату в размере 195 тысяч рублей.
Данная мера поддержки действует с 6 августа 2024 года.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что результате атаки ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске погибла женщина.
