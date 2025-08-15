Десятки пострадавших и тысячи эвакуированных: юго-восток Китая ушел под воду
Населенные пункты на юго-востоке Китая ушли под воду
Фото, видео: Reuters/Lam Yik
В регионе наивысший уровень штормового предупреждения.
Тысячи жителей сейчас эвакуируют на юго-востоке Китая из-за наводнения. Пострадавших — десятки. Ушли под воду целые населенные пункты. Передвигаться по дорогам можно только вплавь.
В Гонконге объявлен наивысший уровень штормового предупреждения. Приостановлены занятия в школах. Некоторые больницы перестали принимать пациентов. Отменены десятки авиарейсов.
