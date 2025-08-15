Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов

Сначала лидеры России и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут продлиться шесть-семь часов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, сначала Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций. После этого лидеры двух стран примут участие в совместной пресс-конференции, уточнил Песков.
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что перед Аляской Путин прибыл в Магадан. Там российский лидер совещание, посвященное вопросам развития города, а также посетил первое в РФ предприятие по производству капсул Омега-3.
