Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Сначала лидеры России и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут продлиться шесть-семь часов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сначала Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций. После этого лидеры двух стран примут участие в совместной пресс-конференции, уточнил Песков.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что перед Аляской Путин прибыл в Магадан. Там российский лидер совещание, посвященное вопросам развития города, а также посетил первое в РФ предприятие по производству капсул Омега-3.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

