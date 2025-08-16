Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита

Об этом американский президент завил в интервью Fох Nеws до встречи с Путиным.
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, если диалог с российским президентом Владимиром Путин покажется ему безрезультативным. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита на Аляске.
«Я смогу очень быстро определить, будет ли эта встреча (саммит с Путиным. — Прим. ред.) хорошей или нет. На мой взгляд, по-настоящему хорошей должна быть вторая встреча, но меня это не устроит. Я не собираюсь тратить на это много времени, сил и денег. Я хочу это сделать. И я хочу остановить его на этой неделе, а не на следующей. Так что у нас будет вторая встреча. Возможно, если эта встреча будет достаточно неудачной, я уйду», — поделился Трамп.
Он также отмечал потенциал саммита на Аляске. В планы американского президента входило обсуждение ядерных договоров, а также тех ситуаций, которые стали бы естественными», но сейчас не могут быть таковыми из-за актуальности кризиса на Украине.
Встреча Путина и Трампа завершилась. Во время пресс-конференции по ее итогам на английском языке российский президент предложил своему коллеге продолжить диалог в Москве. На что президент США ответил заинтересованностью, но подчеркнул возможное осуждение третьих лиц.
Трамп заявил, что переговоры вышли продуктивными, однако стороны до сих пор не пришли к полному пониманию. Путин отметил, что у него с американским президентом наладились прямые контакты. И уточнил, что российская сторона благодарит Трампа за диалог и продолжает быть заинтересованной в том, чтобы положить конец украинскому конфликту.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил США за сохранение памятников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
- 16 авг
- «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
- 16 авг
- Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
- 16 авг
- Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
- 16 авг
- Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены
- 16 авг
- «Проукраинцы» на Аляске не знают, как выглядит флаг Украины и где она находится
- 16 авг
- В духе боевого товарищества: Путин поблагодарил США за сохранение памятников
- 16 авг
- Путин: отношения с США скатились до нижней точки со времен Холодной войны
- 16 авг
- «Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
- 16 авг
- Трамп: К сожалению, пока сделки нет
77%
Нашли ошибку?