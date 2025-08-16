Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита

Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, если диалог с российским президентом Владимиром Путин покажется ему безрезультативным. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита на Аляске.

«Я смогу очень быстро определить, будет ли эта встреча (саммит с Путиным. — Прим. ред.) хорошей или нет. На мой взгляд, по-настоящему хорошей должна быть вторая встреча, но меня это не устроит. Я не собираюсь тратить на это много времени, сил и денег. Я хочу это сделать. И я хочу остановить его на этой неделе, а не на следующей. Так что у нас будет вторая встреча. Возможно, если эта встреча будет достаточно неудачной, я уйду», — поделился Трамп.

Он также отмечал потенциал саммита на Аляске. В планы американского президента входило обсуждение ядерных договоров, а также тех ситуаций, которые стали бы естественными», но сейчас не могут быть таковыми из-за актуальности кризиса на Украине.

Встреча Путина и Трампа завершилась. Во время пресс-конференции по ее итогам на английском языке российский президент предложил своему коллеге продолжить диалог в Москве. На что президент США ответил заинтересованностью, но подчеркнул возможное осуждение третьих лиц.

Трамп заявил, что переговоры вышли продуктивными, однако стороны до сих пор не пришли к полному пониманию. Путин отметил, что у него с американским президентом наладились прямые контакты. И уточнил, что российская сторона благодарит Трампа за диалог и продолжает быть заинтересованной в том, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил США за сохранение памятников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.