Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией

Россияне считают украинцев братским народом с общими корнями, поэтому происходящее является огромной трагедией. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как ни странно это прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», — сообщил президент.

Владимир Путин отметил, что Россия убеждена в том, что мир на Украине должен быть устойчивым, а для этого необходимо устранить все первопричины кризиса. Для этого, в свою очередь, должны быть учтены российские интересы, а также восстановиться справедливый баланс в сфере безопасности всего мира.

