Разделяют только океаны: Путин заявил, что Россию многое связывает с Аляской

|
София Бабина
София Бабина

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Попов; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

По мнению российского президента, встретиться в Анкоридже было логично с точки зрения истории.

Россия и США, пусть между ними и океаны, на самом деле по-соседски близки, считает Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил на саммите на Аляске.

«Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи», — подчеркнул он.

Именно по этой причине при встрече Путин и американский президент Дональд Трамп поприветствовали друг друга не официально, а по-соседски.

Более того, по мнению российского лидера, с Аляской связана значительная часть общей истории России и США. Сближают страны и «многие позитивные события».

«Так здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки», — добавил Путин.

В этом ключе он упомянул православные храмы и более 700 географических названий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о результатах саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выбор Аляски не случаен: когда-то это была русская территория, проданная США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. База Эльмендорф-Ричардсон, где прошла встреча, стратегически важна со времен Холодной войны и подходит для закрытого и безопасного формата переговоров.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

