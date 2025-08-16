Достойно и благородно: Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США

Мемориальное кладбище расположено при военной базе Эльмендорф–Ричардсон.

После саммита на Аляске президент России Владимир Путин почтил память советских летчиков, возложив на их могилы цветы.

По завершении переговоров с Дональдом Трампом российский президент направился на мемориальном кладбище при военной базе Эльмендорф–Ричардсон. Она расположена в Анкоридже.

Путин возложил букеты красных роз и перекрестился. В могилах захоронены летчики, павшие в 1943 году при перегоне самолетов по трассе Алсиб.

На саммите Путин в своей речи упомянул об исторической важности этого подвига.

«Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их (летчиков — прим. ред.) памяти — это выглядит достойно и благородно», — подчеркнул российский лидер.

Выбор Аляски не случаен: когда-то это была русская территория, проданная США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. База Эльмендорф-Ричардсон, где идет встреча, стратегически важна со времен Холодной войны и подходит для закрытого и безопасного формата переговоров.

