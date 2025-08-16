«Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Сийярто: мир безопаснее пока существует российско-американский диалог

«Мир в безопасности»: Сийярто о встреча Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии отметил, что решение украинского конфликта возможно только дипломатическим путем.

Международная безопасность остается под защитой, пока продолжается диалог между Россией и США, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом 16 августа сообщает его пресс-служба со ссылкой на публикацию политика в Facebook*.

«Мир безопаснее пока существует российско-американский диалог на высоком уровне, поэтому честь двум президентам за организацию саммита. Сегодня вновь было доказано: решение конфликта на Украине — не на поле боя, а за столом переговоров», — написал Сийярто.

По словам Сийярто, прошедшие в Анкоридже переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа доказали: конфликт на Украине нельзя урегулировать военными методами, решения возможны только за столом переговоров. Он подчеркнул, что Венгрия последовательно выступает за дипломатический путь на протяжении последних трех с половиной лет, в отличие от ряда европейских политиков, которые, по его мнению, не стремятся к урегулированию ситуации.

Глава венгерского МИД добавил, что сохранение прямых контактов между Москвой и Вашингтоном — ключевой фактор достижения мира. Ранее Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом отметил, что при другом президенте США конфликта на Украине можно было бы избежать и выразил надежду на продолжение диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — корпорация Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
16 авг
Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут
16 авг
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
16 авг
Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже
16 авг
В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России
16 авг
Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру
16 авг
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
16 авг
Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
16 авг
В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
16 авг
Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
«Добрый день!»: Путин после Аляски посетил Чукотку
8:54
Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ
8:45
После саммита на Аляске акции российских компаний упали на внебиржевых торгах
8:38
Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
8:25
«Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа
8:11
Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут

Сейчас читают

Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс