Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-22

Борт президента России Владимира Путина, возвращающегося с переговоров на Аляске, сопровождали американские истребители. Об этом заявила пресс-служба президента в своем Telegram-канале.

«Истребители F-22 сопроводили борт президента России по пути с Аляски в Россию», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба выложила видео, снятое на борту № 1. В иллюминаторах видно не только завораживающие виды на горы Аляски, но и военные самолеты США.

Lockheed Martin F-22 «Raptor» — это американский малозаметный многоцелевой истребитель. Он предназначен для борьбы с противником в воздухе, а также прикрытия различных объектов. F-22 стоят на вооружении ВВС Соединенных Штатов с 2005 года.

Владимир Путин принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Беседа двух лидеров продлилась два часа и 45 минут. Одной из главных тем встречи был украинский конфликт. Главы двух государств назвали переговоры удачными, несмотря на то, что «сделки нет».

