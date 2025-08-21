Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее в регионе прошло крупнейшее за 73 года сейсмособытие.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

Фото: Sabirin Manurung/ТАСС

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Камчатском крае. Такие данные следуют из информации сайта регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг находился на расстоянии 93 км от Петропавловска-Камчатского и на глубине 51 километр.

На Камчатке 30 августа прошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,8. Это стало крупнейшим сейсмологическое событие в регионе за 73 года. При этом, в результате произошедшего о жертвах не сообщалось.

Толчки ощущались и в северной части Курильских островов, где была объявлена угроза цунами и введен режим ЧС. Стихийное бедствие уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид».

Сейсмособытие породило ряд афтершоков, которые до сих пор продолжают «потряхивать» полуостров. Также активизировались вулканы. Например, Крашенинникова, который «спал» с 1463 года. А также действовать начали Ключевской, Шивелуч, Карымский, Камбальный, Авачинский и Безымянный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индонезии в результате землетрясения магнитудой 6,0 пострадали 29 человек.

