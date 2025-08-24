Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
Обломки вражеского дрона сдетонировали при падении.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«При падении (обломки. — Прим. ред.) аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно ликвидировали локальное возгорание. Из-за инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%. Пострадавших в результате происшествия нет.
Уточняется, что на данный момент на Курской АЭС функционирует третий энергоблок. Четвертый энергоблок находится на плановом ремонте, а первый и второй работают в режиме без генерации.
Радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах остается стабильным и соответствует фоновым природным показателям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на территории Курской АЭС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 23 авг
- Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
- 23 авг
- Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
- 23 авг
- ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
- 22 авг
- За три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России
- 21 авг
- За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника
- 21 авг
- На юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики
- 20 авг
- Да будет свет: на всей территории Запорожья восстановлено электроснабжение
- 20 авг
- За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника
- 20 авг
- Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над регионами России
- 19 авг
- Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России
82%
Нашли ошибку?