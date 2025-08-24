Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Обломки вражеского дрона сдетонировали при падении.

Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«При падении (обломки. — Прим. ред.) аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд», — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно ликвидировали локальное возгорание. Из-за инцидента мощность третьего энергоблока была снижена на 50%. Пострадавших в результате происшествия нет.

Уточняется, что на данный момент на Курской АЭС функционирует третий энергоблок. Четвертый энергоблок находится на плановом ремонте, а первый и второй работают в режиме без генерации.

Радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах остается стабильным и соответствует фоновым природным показателям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на территории Курской АЭС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

