Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
Сильный ветер буквально уничтожил палаточный лагерь.
Фото, видео: 5-tv.ru
Американский фестиваль Burning Man оказался под угрозой срыва. Все из-за песчаной бури, бушующей в пустыне штата Невада. Десятки тысяч гостей оказались практически в эпицентре стихийного бедствия.
Видимость там почти нулевая. Дышать можно только через маски, а глаза защищают очками. Песок заметает лагерь участников. От временного поселения практически ничего не осталось. Палатки разрывает сильный ветер. Его порывы превышают 22 метра в секунду.
Ветер уничтожает и художественные инсталляции — главную особенность мероприятия. Так, среди разрушенных объектов оказалась работа «Блэк Клауд». Восьмитонная надувная туча сопротивлялась непогоде около 15 минут. Но все же не выдержала.
