Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) шесть частных домов в Ростовской области получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушена стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль», — говорится публикации.

О пострадавших не сообщается.

Глава региона уточнил, что в ночь с 25 по 26 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаки на Миллеровский, Чертковский, Тарасовский, Кашарский и Неклиновский районы Ростовской области. Также Слюсарь добавил, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован пожар, который возник в результате удара дронов.

Врио губернатора отметил, что Муниципальная комиссия должна зафиксировать ущерб, чтобы оказать гражданам помощь.

