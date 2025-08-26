Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

В одном из зданий были частично разрушены стена и кровля.

Шесть домов получили повреждения из-за атаки беспилотников на Ростовскую область

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) шесть частных домов в Ростовской области получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушена стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль», — говорится публикации.

О пострадавших не сообщается.

Глава региона уточнил, что в ночь с 25 по 26 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаки на Миллеровский, Чертковский, Тарасовский, Кашарский и Неклиновский районы Ростовской области. Также Слюсарь добавил, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован пожар, который возник в результате удара дронов.

Врио губернатора отметил, что Муниципальная комиссия должна зафиксировать ущерб, чтобы оказать гражданам помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина пытается сорвать переговоры. ВСУ усилили атаки по российским объектам после саммита РФ и США на Аляске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 авг
В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
24 авг
Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
23 авг
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
23 авг
Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
23 авг
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
22 авг
За три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России
21 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника
21 авг
На юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики
20 авг
Да будет свет: на всей территории Запорожья восстановлено электроснабжение
20 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

8:26
Останки молодого шерстистого мамонта нашли в Краснодарском крае
8:24
Микрофибра или влажные салфетки: что лучше справится с грязью в салоне авто
8:07
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
8:04
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2025
7:48
Канцлер ФРГ призвал пересмотреть систему пособий в стране
7:30
Танки Т-72Б3М сравняли с землей укрытие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025