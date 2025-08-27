Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

В Ростовской области продолжают отражать атаку вражеских дронов.

Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пожар произошел на крыше жилого дома после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Крыша жилого многоквартирного дома загорелась в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте ЧП работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

Слюсарь также отметил, что в Ростовской области продолжается отражение атаки вражеских беспилотников. Согласно его данным, на текущий момент российские силы ПВО уничтожили десять дронов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону

