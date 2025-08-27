Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
В Ростовской области продолжают отражать атаку вражеских дронов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пожар произошел на крыше жилого дома после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Крыша жилого многоквартирного дома загорелась в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте ЧП работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.
Слюсарь также отметил, что в Ростовской области продолжается отражение атаки вражеских беспилотников. Согласно его данным, на текущий момент российские силы ПВО уничтожили десять дронов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 26 авг
- Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
- 24 авг
- В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
- 24 авг
- Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
- 23 авг
- Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
- 23 авг
- Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
- 23 авг
- ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
- 22 авг
- За три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России
- 21 авг
- За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника
- 21 авг
- На юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики
- 20 авг
- Да будет свет: на всей территории Запорожья восстановлено электроснабжение
82%
Нашли ошибку?