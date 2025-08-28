Российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Российские военные нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад украинских боевиков в районах Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в ДНР.

Украинская армия потеряла до 205 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по авиабазам Васильков и Борисполь в Киевской области. В окрестностях украинской столицы также атакованы оборонные предприятия. Взрывы и пожары ночью происходили на объектах ВСУ — в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Сообщается об ударах беспилотников и ракет. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

