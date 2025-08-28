ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

Россия продолжает спецоперацию.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.
Российские военные нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад украинских боевиков в районах Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в ДНР.
Украинская армия потеряла до 205 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по авиабазам Васильков и Борисполь в Киевской области. В окрестностях украинской столицы также атакованы оборонные предприятия. Взрывы и пожары ночью происходили на объектах ВСУ — в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Сообщается об ударах беспилотников и ракет. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 авг
- Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
- 28 авг
- ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине
- 26 авг
- Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
- 26 авг
- Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО
- 24 авг
- ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
- 24 авг
- «Коалиция не желающих заключать мир»: лидеры стран ЕС всеми силами препятствуют мирному диалогу РФ и Украины
- 24 авг
- Финляндия предлагает Украине опираться на свой опыт дружбы с Россией
- 23 авг
- ВС РФ освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР
- 23 авг
- Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 авг
- Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
82%
Нашли ошибку?