ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине
Среди пораженных целей — два аэродрома под Киевом.
Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наши военные нанесли удары по авиабазам Васильков и Борисполь в Киевской области. В окрестностях украинской столицы также атакованы оборонные предприятия.
Взрывы и пожары ночью происходили на объектах ВСУ — в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Сообщается об ударах беспилотников и ракет.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 авг
- Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
- 26 авг
- Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
- 26 авг
- Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО
- 24 авг
- ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
- 24 авг
- «Коалиция не желающих заключать мир»: лидеры стран ЕС всеми силами препятствуют мирному диалогу РФ и Украины
- 24 авг
- Финляндия предлагает Украине опираться на свой опыт дружбы с Россией
- 23 авг
- ВС РФ освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР
- 23 авг
- Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 авг
- Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 авг
- Путин высоко оценил программу «Спасской башни» по поддержке семей участников СВО
Читайте также
82%
Нашли ошибку?