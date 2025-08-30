Украина перебросила роту испанских наемников на границу с ДНР

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Боевики базируются в районе села Терновое.

Украина перебросила роту испанских наемников на границу с ДНР

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

ТАСС: Украина перебросила до роты испанских наемников на границу с ДНР

Киев перебросил до роты испанских наемников в район населенного пункта Терновое у границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наемников», — цитирует агентство слова инсайдера.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило колумбийских наемников в Сумскую область. Впрочем, из-за плохой координации и недостатка взаимодействия между подразделениями произошел инцидент с «дружественным огнем» — перестрелкой между наемниками и украинскими боевиками.

По заявлению Минобороны России, Киев рассматривает иностранных наемников как расходный материал и продолжает использовать их для пополнения войск, в результате чего зачастую происходят необъяснимые потери.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

