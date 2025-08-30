Российские войска освободили Камышеваху в ДНР

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

ВС РФ уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Российские войска освободили Камышеваху в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация Победы ВС РФ сегодня

В ходе очередного наступления ВС РФ освободили село Камышеваха в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

