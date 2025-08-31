Пушилин: с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем ВС РФ

С освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений ВС России. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Юг республики <…> освобождены все населенные пункты», — заявил глава региона в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что это значимое событие, и поблагодарил всех военнослужащих группировки войск «Восток».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

