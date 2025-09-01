Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил расчет БПЛА ВСУ

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена оператором разведывательного БПЛА, который передал координаты цели на пункт управления артиллерии. Получив целеуказания, военнослужащие расчета вывели боевую машину на огневую позицию, навели установку на цель и выполнили огневой удар на расстояние около 20 километров.

Выполнив боевую задачу, военнослужащие оперативно покинули огневую позицию и замаскировали орудие в подготовленном укрытии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

