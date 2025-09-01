Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В ходе операции были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения специальной военной операции.
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.
По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
