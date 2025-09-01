Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

В ходе операции были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения специальной военной операции. 

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.

По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
