Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункту ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведданные, полученные с помощью беспилотника, позволили выявить и точно определить координаты огневых позиций противника, препятствующие продвижению российских подразделений. После получения координат цели, артиллеристы выдвинулись на подготовленную огневую позицию и нанесли залповый удар реактивными снарядами на дальность свыше 15 километров.

Боевую задачу артиллеристы выполняли под прикрытием группы противодействия БПЛА, что исключило возможность обнаружения и поражения расчета дронами противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

