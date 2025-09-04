«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункту ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Разведданные, полученные с помощью беспилотника, позволили выявить и точно определить координаты огневых позиций противника, препятствующие продвижению российских подразделений. После получения координат цели, артиллеристы выдвинулись на подготовленную огневую позицию и нанесли залповый удар реактивными снарядами на дальность свыше 15 километров.
Боевую задачу артиллеристы выполняли под прикрытием группы противодействия БПЛА, что исключило возможность обнаружения и поражения расчета дронами противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 сент
- Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- «Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- Удар гаубицы «Мста-С»! Лучшее видео из зоны СВО
- 30 авг
- ВС РФ создали зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
- 30 авг
- ВС РФ в весенне-летний период поразили 76 важных военных объектов Украины
- 30 авг
- Российские войска освободили Камышеваху в ДНР
- 30 авг
- Украина перебросила роту испанских наемников на границу с ДНР
Читайте также
87%
Нашли ошибку?