ВС РФ уверенно теснят противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты «Тор-М2» обеспечили прикрытие пехоты на красноармейском направлении

Расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие штурмовых групп на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Тор-М2» позволяет перехватывать различные типы целей - от сравнительно небыстрых ударных БПЛА типа «Мопед» до высокоскоростных крылатых ракет. Особенностью работы расчета является способность поражать цели на разных этапах полета, включая момент резкого взлета ракеты перед попаданием в цель.

За время боевой работы военнослужащими уже сбиты сотни различных целей противника. Высокая мобильность комплекса и современная автоматизированная система управления огнем позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать воздушные.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

