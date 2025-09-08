«Стратегическое решение»: как стоит выбирать предметы для сдачи ЕГЭ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 25 0

Необходимо разработать как минимум два сценария поступления.

Эксперты посоветовали школьникам не выбирать предметы для ЕГЭ по совету родителе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
ЕГЭ

Многие школьники неверно выбирают предметы для сдачи ЕГЭ

По совету родителей предметы для ЕГЭ выбирают более 11% школьников. При этом лишь чуть больше половины выпускников школ ориентируются на перспективы будущей профессии. Об этом сообщает Газета.ру.

«Выбор предметов ЕГЭ — это стратегическое решение, которое определяет будущие образовательные возможности выпускника. <…> 78% учащихся выбирают предметы на основе личных интересов, и только 59% при этом ориентируются на перспективы будущей профессии. Более 11% школьников признаются, что следуют советам родителей, что также не всегда соответствует их реальным потребностям и требованиям вузов», — уточняется в публикации.

В первую очередь, при выборе предметов для сдачи ЕГЭ, стоит ориентироваться на специальность, которую школьник выбирает для дальнейшего обучения в вузе. Это позволит сразу отсечь те предметы, которые впоследствии будут бесполезны для поступления.

По словам экспертов, сдача четвертого предмета может быть быть стратегически обоснованной, если школьник рассматривает смежные специальности с разными требованиями или выбирает между гуманитарными и техническими направлениями.

Кроме того, это можно рассматривать как «запасной вариант», если по основным предметам не удастся набрать необходимое количество баллов. Наиболее универсальны в таком случае английский язык или обществознание. Однако не стоит забывать и об усталости, так как подготовка подготовка по дополнительному предмету занимает много сил и времени.

«Эксперты рекомендуют разработать как минимум два сценария поступления: основной (при успешной сдаче всех экзаменов) и альтернативный (при недоборе баллов по одному из предметов). Это снижает стресс и позволяет получить качественное образование несмотря на обстоятельства», — отмечается в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стоимость обучения в вузах РФ могут взять под контроль.

Тема:
ЕГЭ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

