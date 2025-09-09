Танк Т-72Б3 ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Огонь велся с дистанции в восемь километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликованы кадры атаки российских танкистов

Экипаж танка Т-72Б3 Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели от операторов разведывательных БПЛА, военнослужащие навели пушку танка на цель и выстрелами уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт противника на дальности восемь километров. Контроль поражения цели в реальном времени вели операторы беспилотников, подтвердившие полное разрушение опорного пункта.

Огневая поддержка танкистов позволила штурмовым подразделениям быстро занять позиции противника без серьезного сопротивления. После выполнения задачи экипаж оперативно замаскировал танк и убыл в укрытие, исключив возможность ответного удара.

Тактика стрельбы с закрытых огневых позиций позволяет наносить неожиданные удары с больших дистанций, сводит к минимуму риск обнаружения и поражения танка, а также повышает живучесть экипажа. Использование БПЛА для разведки и корректировки делает такие атаки исключительно точными даже по хорошо замаскированным целям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
8 сент
Российская артиллерия разнесла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ
6 сент
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Погибла из-за наушников? Женщину сбил поезд во время прогулки с собаками
8:10
Россияне смогут выбрать форму получения социальной поддержки до 1 октября
8:07
«Проблеск надежды»: ученые нашли планету с атмосферой, похожей на земную
8:01
Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды
8:00
«Ответы на все вопросы»: Гай Германика о влиянии режиссеров на аудиторию
7:58
Отца погибших от отравления дихлофосом детей в Красной Сопке признали виновным

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025