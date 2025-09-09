Тайфун обрушился на южное побережье Китая
Скорость ветра — более 100 километров в час.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yang Guanyu; 5-tv.ru
Тайфун обрушился на южное побережье Китая. Уже 16-й за этот год. Массовая эвакуация затронула более 60 тысяч человек. Школы и детские сады закрыты. 120 тысяч учеников сегодня остались дома. Скорость ветра превысила 100 километров в час. Побережье накрыли волны. В некоторых районах машины смывает мощным потоком.
Ранее 5-tv.ru писал, что из-за сильных дождей в Пекине власти эвакуировали почти 60 тысяч человек. Стихия обрушилась на курорты Хайнаня. Сильнейший тайфун поднимал шестиметровые волны. В опасности оказались больше ста тысяч человек.
