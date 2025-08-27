Власти Пекина эвакуировали почти 60 тысяч человек из-за сильных дождей
В пяти районах города задействованы беспилотники для мониторинга ситуации.
Фото: www.globallookpress.com/Deng Hua
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за сильных дождей в Пекине власти эвакуировали почти 60 тысяч человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
«В пяти районах, включая Мэньтоугоу, Фаншань, Чанпин, Хуайжоу и Яньцин, были начаты чрезвычайные меры первого уровня по борьбе с наводнениями. По состоянию на 19:00 (16:00 мск. — Прим. Ред.) в городе были эвакуированы в общей сложности 58 тысяч человек», — отмечается в публикации.
Уточняется, что в городе дежурят почти 200 тысяч человек, чтобы своевременно отреагировать при ухудшении погоды.
В пяти районах Пекина задействованы беспилотные летательные аппараты. К тому же власти привлекли для работ тяжелую технику. Кроме того, жителям деревень, расположенных в зоне наводнения, были розданы спасательные жилеты.
Кроме Пекина, стихия обрушилась на курорты Хайнаня. Сильнейший тайфун поднимал шестиметровые волны. В опасности оказались больше ста тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на китайском острове Хайнань из-за тайфуна застряли 600 российских туристов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 авг
- Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
- 26 авг
- По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
- 26 авг
- Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
- 26 авг
- Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане
- 25 авг
- Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
- 25 авг
- Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
- 23 авг
- На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву
- 23 авг
- Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана
- 21 авг
- Вот и лето прошло: в Москве началась метеорологическая осень
- 21 авг
- В Москве и Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков
Читайте также
82%
Нашли ошибку?