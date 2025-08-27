Власти Пекина эвакуировали почти 60 тысяч человек из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей в Пекине власти эвакуировали почти 60 тысяч человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В пяти районах, включая Мэньтоугоу, Фаншань, Чанпин, Хуайжоу и Яньцин, были начаты чрезвычайные меры первого уровня по борьбе с наводнениями. По состоянию на 19:00 (16:00 мск. — Прим. Ред.) в городе были эвакуированы в общей сложности 58 тысяч человек», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в городе дежурят почти 200 тысяч человек, чтобы своевременно отреагировать при ухудшении погоды.

В пяти районах Пекина задействованы беспилотные летательные аппараты. К тому же власти привлекли для работ тяжелую технику. Кроме того, жителям деревень, расположенных в зоне наводнения, были розданы спасательные жилеты.

Кроме Пекина, стихия обрушилась на курорты Хайнаня. Сильнейший тайфун поднимал шестиметровые волны. В опасности оказались больше ста тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на китайском острове Хайнань из-за тайфуна застряли 600 российских туристов.

