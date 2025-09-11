+ Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы

Военному блогеру и бывшему советнику губернатора Курской области Роману Алехину может грозить до десяти лет тюрьмы. Об этом 5-tv.ru рассказали юристы.

Алехин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. После публикации в сети видео, на котором блогер со знанием дела описывает криминальные схемы, правоохранительными органами была инициирована проверка.

Юрист не сомневается: следователи будут проводить тщательный анализ. Цель — установить состав преступления.

«Возможно, мошенничество будет первичным, а отмывание — вторичным. Но эти составы часто идут в совокупности», — заявила юрист Оливия Ливингстон.

В случае, если будет обнаружена прямая связь между действиями Алехина и тем фактом, что участники СВО остались без жизненно важных медикаментов, может пойти речь о дополнительных составах преступлений.

По мнению адвоката и члена Московской адвокатской палаты Василия Бурдюга, военному блогеру может грозить до десяти лет тюрьмы. Столь серьезное наказание обусловлено объемом средств, с которыми совершались махинации.

В 2014 году Алехин был осужден за продажу некачественных протезов для инвалидов. Он покупал за скромную цену старые протезы у семей умерших инвалидов или тех, кому нужны были деньги. Тогда серьезных последствий не было — только штраф.

