+ Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств, полученных преступных путем.
Фото: Telegram/Роман Алехин/Alekhin_Telega
Военному блогеру и бывшему советнику губернатора Курской области Роману Алехину может грозить до десяти лет тюрьмы. Об этом 5-tv.ru рассказали юристы.
Алехин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. После публикации в сети видео, на котором блогер со знанием дела описывает криминальные схемы, правоохранительными органами была инициирована проверка.
Юрист не сомневается: следователи будут проводить тщательный анализ. Цель — установить состав преступления.
«Возможно, мошенничество будет первичным, а отмывание — вторичным. Но эти составы часто идут в совокупности», — заявила юрист Оливия Ливингстон.
В случае, если будет обнаружена прямая связь между действиями Алехина и тем фактом, что участники СВО остались без жизненно важных медикаментов, может пойти речь о дополнительных составах преступлений.
По мнению адвоката и члена Московской адвокатской палаты Василия Бурдюга, военному блогеру может грозить до десяти лет тюрьмы. Столь серьезное наказание обусловлено объемом средств, с которыми совершались махинации.
В 2014 году Алехин был осужден за продажу некачественных протезов для инвалидов. Он покупал за скромную цену старые протезы у семей умерших инвалидов или тех, кому нужны были деньги. Тогда серьезных последствий не было — только штраф.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток».
