Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 49 0

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств, полученных преступных путем.

+ Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы

Фото: Telegram/Роман Алехин/Alekhin_Telega

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Военному блогеру и бывшему советнику губернатора Курской области Роману Алехину может грозить до десяти лет тюрьмы. Об этом 5-tv.ru рассказали юристы.

Алехин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. После публикации в сети видео, на котором блогер со знанием дела описывает криминальные схемы, правоохранительными органами была инициирована проверка.

Юрист не сомневается: следователи будут проводить тщательный анализ. Цель — установить состав преступления.

«Возможно, мошенничество будет первичным, а отмывание — вторичным. Но эти составы часто идут в совокупности», — заявила юрист Оливия Ливингстон.

В случае, если будет обнаружена прямая связь между действиями Алехина и тем фактом, что участники СВО остались без жизненно важных медикаментов, может пойти речь о дополнительных составах преступлений.

По мнению адвоката и члена Московской адвокатской палаты Василия Бурдюга, военному блогеру может грозить до десяти лет тюрьмы. Столь серьезное наказание обусловлено объемом средств, с которыми совершались махинации.

В 2014 году Алехин был осужден за продажу некачественных протезов для инвалидов. Он покупал за скромную цену старые протезы у семей умерших инвалидов или тех, кому нужны были деньги. Тогда серьезных последствий не было — только штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
11 сент
ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области
11 сент
Российские снайперы против беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 сент
Артиллеристы ВС РФ ударили по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 сент
Танк Т-72Б3 ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 сент
Российская артиллерия разнесла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ
6 сент
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
В Албании появится первый «ИИ-министр»
20:40
Рубио: Трамп не сдастся в вопросе разрешения конфликта на Украине
20:36
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
20:30
Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области
20:23
Как ни в чем не бывало: в США женщина сбила на машине коллегу и спокойно пришла на работу
20:21
«Думал, будет сложнее»: Киркоров не нанимает своим детям репетиторов

Сейчас читают

«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
Реалистичный сценарий? Каллас сделала прогноз продолжительности конфликта на Украине
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025