Опубликованы кадры уничтожения дронов боевиков ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» ежедневно защищают крупные логистические маршруты от воздействия БПЛА противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают десятки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков ВСУ на Красноармейском направлении.

Стрелки прикрывают маршруты подвоза боеприпасов, продовольствия, уничтожая низколетящие беспилотники и FPV-дроны из стрелкового вооружения и гладкоствольных ружей. По крупным БПЛА самолетного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия», летающим на больших высотах, работают расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

