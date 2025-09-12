Российские военные уничтожают дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В ход идут стрелковое вооружение, гладкоствольные ружья, а также расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры уничтожения дронов боевиков ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Центр» ежедневно защищают крупные логистические маршруты от воздействия БПЛА противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают десятки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков ВСУ на Красноармейском направлении.
Стрелки прикрывают маршруты подвоза боеприпасов, продовольствия, уничтожая низколетящие беспилотники и FPV-дроны из стрелкового вооружения и гладкоствольных ружей. По крупным БПЛА самолетного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия», летающим на больших высотах, работают расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
