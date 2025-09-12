Российские военные уничтожают дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

В ход идут стрелковое вооружение, гладкоствольные ружья, а также расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликованы кадры уничтожения дронов боевиков ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» ежедневно защищают крупные логистические маршруты от воздействия БПЛА противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают десятки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков ВСУ на Красноармейском направлении.

Стрелки прикрывают маршруты подвоза боеприпасов, продовольствия, уничтожая низколетящие беспилотники и FPV-дроны из стрелкового вооружения и гладкоствольных ружей. По крупным БПЛА самолетного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия», летающим на больших высотах, работают расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
11 сент
Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
11 сент
ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области
11 сент
Российские снайперы против беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 сент
Артиллеристы ВС РФ ударили по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 сент
Танк Т-72Б3 ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 сент
Российская артиллерия разнесла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ
6 сент
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
7:30
Российские военные уничтожают дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
ФБР показало кадры бегства подозреваемого в убийстве консерватора Чарли Кирка
7:15
«Это не я определяю»: Николай Расторгуев отказался от звания легенды сцены
7:00
«Искусство, которое мы теряем»: Александр Маршал о классике советского кино
6:55
Варшава разыгрывает карту «российской угрозы» для НАТО и США

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025