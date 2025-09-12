Захарова: ответственные за подрывы «Северных потоков» понесут наказание

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 52 0

Дипломат обратилась к Западу с вопросом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Все ответственные за подрывы «Северных потоков» понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Свое выступление она приурочила к приближающейся трехлетней годовщине подрыва газопроводов — 26 сентября 2022 года. Дипломат напомнила, как Запад всеми силами пытался найти в этом деле «российский след».

«Основная цель таких вбросов никаких сомнений не вызывает: напустить туман, ввести в заблуждение. Сейчас мировому сообществу внушается, что диверсия на столь крупном инфраструктурном объекте — это дело рук дайверов-любителей», — говорит Захарова.

Недавно по этому делу был задержан украинец Сергей Кузнецов. СМИ тогда активно тиражировали эту историю, отмечает официальный представитель МИД РФ. В связи с этим Захарова обратилась к западным коллегам: почему каждый раз, когда какие-либо безосновательные подозрения падали на российских граждан, не связанных с государством, европейцы всегда требовали высылки российских дипломатов? Иногда дело доходило даже до санкций и блокированию работы российских представительств.

«Вызывает удивление, что никто в этих самых западных странах не требует высылки украинских дипломатов. Никто не требует закрытия украинских посольств», — возмущается дипломат.

Захарова уверена, что Западу есть что  скрывать, ведь подрыв газопроводов — это масштабная операция, требующая большое количество усилий и ресурсов. Москва убеждена, что рано или поздно ответственные за подрыв «Северных потоков» понесут ответственность и заслуженное наказание, заключила дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варшава разыгрывает карту «российской угрозы» для НАТО и США. Европейцы пытаются взять реванш за унижение на Аляске, куда их не пригласили. Градус польской истерии накаляют и ее западные соседи. Германия экстренно решила перебросить военных ближе к российской границе. Усиление своего присутствия анонсировали также другие члены Альянса, прежде всего Франция и Великобритания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
8 сент
«Северные потоки» подорвали по заданию Залужного
4 сент
Может стать угрозой: в США волнуются из-за магистрали «Сила Сибири — 2»
29 авг
Украинская спортсменка Чернышова могла участвовать в подрыве «Северных потоков»
27 авг
Полянский: Россию держат в неведении по ситуации с «Северными потоками»
23 авг
Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков»
22 авг
Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
21 авг
Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»
6 июл
Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»
19 июн
Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
10 июн
Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Трамп требует смертной казни: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
15:27
Патриарх Кирилл: мой отец крестил Путина в 1952 году
15:17
«Папа убил маму»: в США четырехлетняя девочка заявила в полицию на своего отца
15:15
«Все изменилось кардинально»: Марина Федункив о позднем материнстве
15:00
«Не хухры-мухры!» — Прохор Шаляпин назвал размер своей будущей пенсии
14:44
«Работаем!» — SHAMAN рассказал о подготовке к «Интервидению»

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео