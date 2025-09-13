«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Мама блогера вынуждена распродавать ее вещи из-за тяжелого финансового положения.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Instagram*/ lerchek_life; 5-tv.ru

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Мать блогера Лерчек сообщила о тяжелом финансовом положении семьи

Семья блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Об этом сообщила мать интернет-знаменитости Эльвира Феопентова в соцсетях.

По ее словам, ситуация в семье сейчас крайне тяжелая, и ей больно наблюдать за страданиями дочери. Она также заявила, что из-за финансовых проблем вынуждена распродавать личные вещи Валерии.

«Мне больно смотреть на слезы своей дочери. Как вы понимаете, финансовое положение наше тоже не очень», — сказала Феопентова.

Финансовые проблемы семьи Чекалиных стали особенно заметны на фоне уголовного дела. В августе Троицкий районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Валерии Чекалиной до 28 сентября.

В начале текущего месяца стало известно, что следствие по делу завершено, а блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили официальные обвинения. По данным следствия, экс-супруги и их предполагаемый сообщник незаконно вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

Кроме того, в мае налоговая служба выставила Чекалиной дополнительный счет на сумму более 28 миллионов рублей. Тогда же представители обвинения заявили, что дело не удастся завершить в установленные законом сроки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
