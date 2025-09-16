Президент Бразилии выступит на Генассамблее ООН с призывом признать Палестину

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Лула да Силва надеется своим примером подтолкнуть другие страны к этому решению.

Лула да Силва на ГА ООН призовет признать Палестину

Фото: brazANDRE BORGES/EPA/ТАСС

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Бразилии Лула да Силва на ГА ООН призовет мир признать Палестину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступит с речью на открытии 80-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Помимо прочего, он намерен высказаться о проблемах Палестины, а также о вопросах, связанных с защитой демократии, противодействием экстремизму и климатическим кризисом. Об этом говорится в материале издания AgenciaBrasil.

Отмечается, что Лула примет участие во второй сессии На Международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса, которая пройдет в штаб-квартире международной организации. Кроме того, президент поделится своими представлениями о приоритетах внешней политики Бразилии.

«С точки зрения Бразилии, устойчивый мир в регионе может быть достигнут только в том случае, если обе стороны смогут вести переговоры на равных условиях, включая государственный потенциал Палестины», — отметил директор департамента международных организаций МИД Марсело Маротта Виегас.

Министр подчеркнул: бразильское правительство надеется, что выступление президента «послужит возможностью для большего числа стран признать Палестину в качестве государства». В материале сказано, что кроме Бразилии Палестину уже признали 147 государств (включая Россию).

Франция, Великобритания, Канада и Португалия выразили заинтересованность, от них можно ожидать положительного решения, а Израиль, США, Венгрия и Аргентина наоборот, сразу отказались. Воздержались от голосования 12 стран. Генассамблея ООН поддержала создание Палестины без движения ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи в Швейцарии начали голодовку из-за гуманитарной катастрофы в Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
16 сент
«Артиллерия и вертолеты»: ЦАХАЛ нанес более 30 ударов по Газе за 20 минут
8 сент
Врачи начали голодовку в Швейцарии из-за гуманитарной катастрофы в Газе
27 авг
Двойные стандарты: как Европа помогает Израилю бомбить Газу
26 авг
В Израиле оправдались за удары по больнице в секторе Газа: «Трагический инцидент»
11 авг
Полянский: переход Газы под контроль Тель-Авива приведет к новым жертвам
11 авг
Австралия планирует признать Палестину
11 авг
Семь человек погибли в секторе Газа в результате атаки Израиля
8 авг
Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе
7 авг
Нидерланды признали провал сделки ЕС и Израиля по гумпомощи для сектора Газа
4 авг
В ОАЭ заявили о намерении ХАМАС обсудить прекращение конфликта
