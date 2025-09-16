Семьи взятых в заложники в Газе израильтян вышли на протест в Иерусалиме

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Люди устроили демонстрацию перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Семьи заложников в Газе вышли на протест в Иерусалиме

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Ynet: семьи взятых в заложники в Газе израильтян вышли на протест в Иерусалиме

В Иерусалиме семьи израильтян, ставших заложниками в секторе Газа, а также люди, выжившие в плену в прошлом, вышли на протест. Накануне палестинский город пережил серию серьезных атак. Об этом сообщается в материале на портале Ynet. Отмечается, что демонстранты разложили палатки прямо перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Протестующие на время заблокировали движение на улицах Иерусалима. Они требовали возвращения родственников, а также всеобъемлющего соглашения и прекращения войны. Соответствующее заявление журналисты портала приписывают одной из активисток. Другие участники акции обращались к жене премьера Саре Нетаньяху.

«Выходи и расскажи, как ты лгала нам в лицо, говоря, что собираешься прийти к соглашению и вернуть всех!» — кричали они.

Полиция перекрыла улицу в радиусе 300 метров от штаб-квартиры премьер-министра. В это время среди демонстрантов звучали предположения, что он узнал о приближении семей заложников и сбежал в течение нескольких минут.

«В то время как заложники окружены террористами и находятся под огнем ЦАХАЛ, премьер-министр спасается от криков своих семей, находясь в окружении охраны», — возмущались активисты.

В материале сказано, что, по данным палестинской стороны, Армия обороны Израиля запускала осветительные ракеты и вела артиллерийский огонь на севере сектора Газа. Согласно докладу Газы, в течение 20 минут было совершено 37 атак, в том числе с применением боевых вертолетов. Ночью в регионе все еще были слышны звуки мощных взрывов, сообщалось о серии атак в нескольких районах Газы.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители радикального палестинского движения ХАМАС обвинили США в эскалации конфликта в Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

