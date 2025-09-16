Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга

За время, проведенное в зоне боевых действий, животное стало настоящим другом и помощником для российских солдат.
Фото: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official
Ослик Жорик из зоны СВО переехал в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге
Ослик по кличке Жорик из зоны специальной военной операции (СВО) переехал в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге — «Зоосад в вотчине Деда Мороза». Об этом пишет Московский зоопарк в своем Telegram-канале.
Жорик долгое время находился в зоне боевых действий и жил бок о бок с солдатами. Он помогал с хозяйством и даже носил снаряды.
После передислоцирования полка военные стали думать, куда пристроить ослика, так как забрать его с собой не представлялось возможным.
Благодаря усилиям заместителя руководителя московского исполкома «Единой России» Ирины Елиферовой, животное удалось безопасно вывезти из зоны СВО. Уже 4 сентября он прибыл в Великий Устюг.
Пока что Жорик находится на карантине, его состояние удовлетворительное. Как отмечается в публикации Московского зоопарка, ослик постепенно привыкает к новому месту, заботе и вниманию. После адаптации Жорик уже отправится в столицу в основной зоопарк.
Ранее 5-tv.ru писал, как кошка спасла жизнь бойцу СВО. Прежде военнослужащий не дал погибнуть этому же животному на поле боя.
