Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга

Ослик Жорик из зоны СВО переехал в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

Ослик по кличке Жорик из зоны специальной военной операции (СВО) переехал в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге — «Зоосад в вотчине Деда Мороза». Об этом пишет Московский зоопарк в своем Telegram-канале.

Жорик долгое время находился в зоне боевых действий и жил бок о бок с солдатами. Он помогал с хозяйством и даже носил снаряды.

После передислоцирования полка военные стали думать, куда пристроить ослика, так как забрать его с собой не представлялось возможным.

Благодаря усилиям заместителя руководителя московского исполкома «Единой России» Ирины Елиферовой, животное удалось безопасно вывезти из зоны СВО. Уже 4 сентября он прибыл в Великий Устюг.

Пока что Жорик находится на карантине, его состояние удовлетворительное. Как отмечается в публикации Московского зоопарка, ослик постепенно привыкает к новому месту, заботе и вниманию. После адаптации Жорик уже отправится в столицу в основной зоопарк.

