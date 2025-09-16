Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

За время, проведенное в зоне боевых действий, животное стало настоящим другом и помощником для российских солдат.

Ослик Жорик из зоны СВО переехал в зоопарк в Великом Устюге

Фото: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Ослик Жорик из зоны СВО переехал в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

Ослик по кличке Жорик из зоны специальной военной операции (СВО) переехал в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге — «Зоосад в вотчине Деда Мороза». Об этом пишет Московский зоопарк в своем Telegram-канале.

Жорик долгое время находился в зоне боевых действий и жил бок о бок с солдатами. Он помогал с хозяйством и даже носил снаряды.

После передислоцирования полка военные стали думать, куда пристроить ослика, так как забрать его с собой не представлялось возможным.

Благодаря усилиям заместителя руководителя московского исполкома «Единой России» Ирины Елиферовой, животное удалось безопасно вывезти из зоны СВО. Уже 4 сентября он прибыл в Великий Устюг.

Пока что Жорик находится на карантине, его состояние удовлетворительное. Как отмечается в публикации Московского зоопарка, ослик постепенно привыкает к новому месту, заботе и вниманию. После адаптации Жорик уже отправится в столицу в основной зоопарк.

Ранее 5-tv.ru писал, как кошка спасла жизнь бойцу СВО. Прежде военнослужащий не дал погибнуть этому же животному на поле боя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
16 сент
Гаубица «Д-30» уничтожила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
16 сент
Расчет «Торнадо-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Т-80БВМ уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Благотворительность с комиссией: как блогер Алехин строил бизнес на доверии людей
14 сент
«Молния-2» на передовой: российские беспилотники уничтожают позиции ВСУ
14 сент
Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой
13 сент
Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО
12 сент
Курский атаман об Алехине: «Лжец, который за рубль и мать продаст»
12 сент
Российские военные уничтожают дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Лавров сравнил SHAMAN на «Интервидении» с центральным нападающим
12:30
«Будет ежегодным»: Сергей Лавров высказался о будущем «Интервидения»
12:22
«Мастерство и талант»: Путин поздравил Петросяна с 80-летием
12:15
Пока вражеские «птички» не видят: ВС РФ сдвинули линию фронта в Кременских лесах
12:07
Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга
12:00
Гастрономические гастроли: шеф-повара из ОАЭ приехали в РФ на фестиваль

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025