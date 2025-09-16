Суд постановил экстрадировать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» в ФРГ
Защита украинца Сергея Кузнецова обещает обжаловать данное решение.
Продолжение получило дело о подрыве «Северных потоков».
Суд в Италии объявил об экстрадиции в Германию подозреваемого — украинца Сергея Кузнецова. Защита обещает обжаловать это решение. Ожидается, что рассмотрение займет еще месяц.
Кузнецова задержали в августе в Римини по запросу генпрокуратуры ФРГ. В Берлине считают его ключевым координатором операции по уничтожению критической инфраструктуры. По данным СМИ, украинский офицер возглавлял группу водолазов, установивших взрывные устройства на глубине. В Москве заявляли, что такую сложную операцию невозможно организовать без поддержки западных спецслужб.
«Северные потоки» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В июне 2025 года Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест украинских инструкторов по дайвингу, подозреваемых в причастности к диверсии.
