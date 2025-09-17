Ми-35М уничтожил боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Удар был нанесен по разведанным целям авиационными ракетами.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар был нанесен по разведанным целям авиационными ракетами. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.
По докладам авиановодчика, личный состав ВСУ был уничтожен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
