На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Даниила

Мальчик страдает от последствий сильнейшего ожога.

Фото, видео: 5-tv.ru

День Добрых Дел

Пойти в школу и после уроков проводить время со своими сверстниками мечтает шестилетний Даниил из Татарстана. Но пока он вынужден ходить по больницам. Мальчик страдает от последствий сильнейшего ожога. Огромные рубцы сковывают движения и вызывают боль. Нужна операция, которая стоит 1 400 000 рублей. У многодетной семьи нет таких денег. И сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы с Вами можем помочь собрать необходимую сумму.

Для этого отправьте СМС на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код на экране.

Шестилетний Даниил каждый день часами собирает фигурки сказочных героев. Хотя, вместо того, чтобы лежать дома с конструктором в руках, он хотел бы бегать во дворе с друзьями. Но все подвижные игры сейчас для мальчика недоступны из-за тяжелых ожогов. Полтора года назад на него опрокинулась емкость с кипятком.

«Первые несколько дней он вообще даже не привставал, он еле-еле присаживался. У него были забинтованы все ножки. Ожог был и на груди, и на животе», — вспоминала мама Даниила Оксана Губянова.

Была опасность, что Даниил никогда не сможет ходить. Ежедневные перевязки, лекарства и специальные упражнения, несмотря на постоянную сильную боль. Даниил со всем этим справился и уже скоро сделал свои первые шаги.

«Первое время он не мог разгибать коленки. Потом постепенно-постепенно он начал разгибать. Нам сказали разрабатывать, больше ходить. Первое время я его на улице возила в коляске, потому что ходить он просто не мог долго», — рассказала мама Даниила.

Подвижность ног удалось сохранить. Но на месте ожогов образовались твердые рубцы. Они стягивают кожу, мешают мышцам работать правильно. К тому же мальчик растет, и поэтому рубцы становятся все больше.

«Он ходит неправильно до сих пор. Он как бы не ножками двигает, а он всем тазом двигает. Быстро устает. На фоне того, что он меньше двигается, он набрал много в весе, хотя он не питается обильно. Осанка меняется, ухудшается. Он начинает сутулиться из-за того, что он очень долго сидел», — поделилась мама Даниила.

Шанс вернуть здоровье Даниилу есть — нужно сделать лазерную шлифовку. И в его случае это не косметическая процедура ради эстетического эффекта, а полноценная операция — для того, чтобы не оказаться в инвалидном кресле.

«Благодаря современным технологиям возможно добиться очень стойкой ремиссии и уменьшения рубца. Никакие лекарства не дают такого результата, как лазерное лечение. Наши технологии и опыт многих лет позволяют помогать таким детям», — объяснила врач-дерматолог Светлана Жабоева.

С помощью лазера хирурги удалят поврежденные участки кожи и запустят нормальную регенерацию клеток. Рубцы исчезнут, и на их месте появится новая здоровая ткань. И тогда Даниил сможет не только ходить, но и развиваться, как все здоровые дети.

«Очень любит рисовать, очень любит лепить. Творческий человек. Он любит и танцевать вообще-то. Если смотрит какой-то мультик, и там танцуют, он смотрит в телевизор и эти движения повторяет, танцует тоже. До ожога мы ходили на хип-хоп вообще. Просто пока нам это никак», — поделилась Оксана Губянова.

Такая операция стоит 1 400 000 рублей. Для семьи Даниила, где воспитывается еще трое детей, это неподъемная сумма. А сделать операцию необходимо именно сейчас, пока рубцы не затвердели окончательно.

«Я надеюсь и верю в то, что нам помогут. Потому что сама помогала не раз», — сказала мама Даниила.

Мы с вами, все вместе, можем помочь Даниилу преодолеть препятствие, с которым ему не справиться в одиночку, и сделать уверенный шаг к здоровой, полноценной жизни.

Давайте вместе поможем Даниилу! Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 75-11. Большое Вам спасибо!

