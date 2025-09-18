Путин: участники СВО внесут позитивный вклад в работу органов власти и партий

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Президент подчеркнул, что это будет «наша смена».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ветераны специальной военной операции (СВО) внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

Российский лидер отметил, что бойцов, участвующих в СВО, необходимо выдвигать на руководящие посты. Такие люди, как отметил президент, «ничего не боятся в служении Родине» и рисковали ради нее своей жизнью.

«Это будет наша смена», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области.  Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Награды присуждены за самоотверженность и верность профессиональному долгу. Трое медиков погибли 30 августа 2022 года в Ярославле в результате ДТП с участием бензовоза, автомобиля скорой помощи и легковой машины. Жертвами аварии стали все члены бригады, а также водитель бензовоза.

Тема:
Спецоперация
