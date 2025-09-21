В зоне СВО погиб руководитель мемориального общества «Курск» Ежи Тыц

Под его начальством были восстановлены десятки памятников советским солдатам в Польше.
Фото: Telegram/Курская область/kurskadm
В зоне специальной военной операции погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск». Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.
Под его руководством были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения в Польше. За эту деятельность в 2020 году Тыц был награжден медалью «Памяти героев Отечества».
«Работу приходилось вести под жестким давлением русофобский властей в Варшаве, в итоге его буквально вынудили покинуть родину. В последние годы Ежи проживал в России», — сообщили в правительстве Курской области.
На фронте Тыц взял позывной «Зыгмунт», он до конца оставался верен своим убеждениям.
Тыц был вынужден покинуть Польшу из-за своей деятельности, в последние годы он проживал в России.
