В зоне СВО погиб руководитель мемориального общества «Курск» Ежи Тыц

Дарья Корзина
Под его начальством были восстановлены десятки памятников советским солдатам в Польше.

Фото: Telegram/Курская область/kurskadm

Курская область

В зоне специальной военной операции погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск». Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Под его руководством были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения в Польше. За эту деятельность в 2020 году Тыц был награжден медалью «Памяти героев Отечества».

«Работу приходилось вести под жестким давлением русофобский властей в Варшаве, в итоге его буквально вынудили покинуть родину. В последние годы Ежи проживал в России», — сообщили в правительстве Курской области.

На фронте Тыц взял позывной «Зыгмунт», он до конца оставался верен своим убеждениям.

Тыц был вынужден покинуть Польшу из-за своей деятельности, в последние годы он проживал в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце августа два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в ЛНР.

