Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции
Город Марсель уходит под воду, а в Тулоне отложили футбольный матч.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ania Freindorf; 5-tv.ru
Сильные дожди обрушились на юго-восток Франции, вызвав масштабные наводнения.
Город Марсель практически ушел под воду. По улицам хлынули бурные потоки, сметая все на своем пути.
Похожая ситуация — в Тулоне. Там из-за непогоды пришлось отложить футбольный матч. Поле и раздевалки стадиона затопило, продолжать игру в таких условиях было невозможно.
Аварийные службы сейчас ликвидируют последствия разгула стихии, а местные жители и власти подсчитывают ущерб.
