Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции

Сильные дожди обрушились на юго-восток Франции, вызвав масштабные наводнения.

Город Марсель практически ушел под воду. По улицам хлынули бурные потоки, сметая все на своем пути.

Похожая ситуация — в Тулоне. Там из-за непогоды пришлось отложить футбольный матч. Поле и раздевалки стадиона затопило, продолжать игру в таких условиях было невозможно.

Аварийные службы сейчас ликвидируют последствия разгула стихии, а местные жители и власти подсчитывают ущерб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.