Погода двух столиц: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — июльская жара
Бабьего лета, при этом, не обещают.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Роман Вильфанд: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — жара до +27
На Петербург надвигается шторм. В городе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.
В некоторых районах может пройти град.
А в Москве сегодня готовятся зафиксировать новый рекорд. Столбики термометров могут дойти до +27. Однако, летнее тепло задержится ненадолго. Со среды температура начнет стремительно падать.
«Во вторник будет на пять-шесть выше нормы, но во второй половине дня появятся облака, пойдет дождь. Наиболее холодная погода начнется с четверга. Такая погода будет до конца недели, и в начале следующей недели — то есть до конца сентября», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В целом, температура будет чуть ниже нормы, днем обещают в районе плюс десяти градусов. Ночи пока без заморозков. А вот бабьего лета, скорее всего, не будет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 сент
- Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции
- 20 сент
- Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября
- 19 сент
- Смыло асфальт: Выборг затопило после ночного ливня
- 19 сент
- Прощай, тепло: какая погода ожидает столицу 19 сентября
- 18 сент
- Пора прощаться: какая погода ждет столицу 18 сентября
- 17 сент
- Ничего не видно: российские регионы окутал густой туман
- 17 сент
- Какую погоду синоптики пообещали москвичам 17 сентября 2025 года
- 16 сент
- Лето задерживается: 16 сентября в Москве ожидается температура до +23 градусов
- 15 сент
- Прощай, осень? Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
- 15 сент
- Без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 сентября
Читайте также
53%
Нашли ошибку?