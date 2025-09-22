Погода двух столиц: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — июльская жара

Эфирная новость 41 0

Бабьего лета, при этом, не обещают.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Погода

Роман Вильфанд: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — жара до +27

На Петербург надвигается шторм. В городе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.
В некоторых районах может пройти град.

А в Москве сегодня готовятся зафиксировать новый рекорд. Столбики термометров могут дойти до +27. Однако, летнее тепло задержится ненадолго. Со среды температура начнет стремительно падать.

«Во вторник будет на пять-шесть выше нормы, но во второй половине дня появятся облака, пойдет дождь. Наиболее холодная погода начнется с четверга. Такая погода будет до конца недели, и в начале следующей недели — то есть до конца сентября», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В целом, температура будет чуть ниже нормы, днем обещают в районе плюс десяти градусов. Ночи пока без заморозков. А вот бабьего лета, скорее всего, не будет.

