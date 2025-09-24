В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
Боевики ВСУ оказывали серьезное сопротивление, но победу одержали российские военнослужащие.
Фото, видео: © РИА Новости/
При бегстве из села Березовое ВСУ оставили мощный укрепленный район: бетонные ДОТы, траншеи, рассчитанные на долговременную оборону, а также жилую застройку, усеянную самодельными взрывными устройствами.
Освободив село, военные оперативно зачистили все здания и подвалы. После чего приступили к гуманитарной миссии — помощи местным жителям, которые дожидались прихода нашей армии.
Ранее Минобороны раскрыло подробности освобождения Переездного в ДНР. Населенный пункт находится южнее Северска. Дойдя до него, наши силы перекрыли важную дорогу снабжения противника. Об этом рассказывал 5-tv.ru. Теперь вражеский гарнизон Северска оказался в отчаянном положении. Даже отходить из него уже поздно.
