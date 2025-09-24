Кошмар наяву: последствия обрушившегося на Китай супертайфуна «Рагаса»

Миллионы людей остались без крова, часть регионов Китая превратились в зону бедствия. На Юго-Восточную Азию обрушился супертайфун «Рагаса», в переводе с филиппинского — «очень быстрое и мощное движение». Скорость ветра достигает устрашающих отметок — 75 метров в секунду. Заложниками мощнейшей стихии стали, в том числе россияне. Корреспондент «Известий» Дмитрий Алексеенко тоже пережил удар урагана высшей категории опасности.

Смертельная воронка вокруг Южно-Китайского моря закручивается пред глазами миллионов. Весь мир следит за тем, что еще натворит «Рагаса» — самый мощный тайфун из всех, что может выдержать наша планета. Высший уровень опасности оправдан на все сто процентов. Трехметровые волны, оползни, вышедшие из берегов реки. Оставив разрушительный след на Филиппинах, Тайване и в Гонконге, циклон сейчас бьет по материковой части Китая. На юге Поднебесной эвакуированы два миллиона жителей.

«Все заведения закрыты, вот продуктовый магазин, здесь лежат мешки с песком. Магазин сам закрыт. Это оживленная улица, в это время тут обычно работают увеселительные заведения, много людей, сегодня все пусто. Все сидят дома», — рассказал корреспондент.

Монстр зародился в западной части Тихого океана еще на прошлой неделе. Теплые воды быстро раскачали «Рагасу» до супертайфуна пятой категории. Скорость ветра в эпицентре — больше 260 километров в час. То, что все действительно очень серьезно, жители поняли, услышав вот эти звуки.

Спастись просто невозможно, по улицам, будто это бумажные кораблики, сильнейшим течением несет автомобили. В горах страшное наводнение, потоки сносят жилые дома. В городах сейчас более безопасно.

«Китайцы серьезно подготовили город: обрезали высокие старые деревья, укрепили первые этажи зданий. Также сделали дни тайфуна нерабочими. Всю ночь бушевал тайфун, и вот его последствия в моем районе. Дороги завалены листьями и ветками», — рассказал турист Ролан Мубараков.

В смертельной западне сейчас сотни россиян, которые приехали в Китай — кто на учебу, кто по работе, а кто на отдых.

«История о том, как мы застряли в Китае. Ну что, центр Гуанчжоу. Самое обидное это то, что мы сегодня должны были уехать в Гонконг, но, к сожалению, не смогли это сделать, потому что все границы закрыты, отменены все рейсы, все поезда. Из города не выехать», — рассказала туристка Анна Еникеева.

Российских студентов буквально заперли в университетском кампусе — делать нечего, безопасность сейчас важнее всего.

«Наша учеба была переведена полностью в онлайн-режим для того, чтобы студенты оставались в безопасности, а также все удобства на территории кампуса также были закрыты. У нас не работает ни столовая, ни спортзал, и это все сделано для того, чтобы студенты оставались всегда на своем этаже, желательно даже и в своих комнатах. Но самое главное — не выходили из помещений», — рассказала студентка Виктория Шалда.

Вот, что пережил Гонконг. Мощный поток воды с легкостью пробил стеклянные двери ресторана, а дальше начался фильм ужасов наяву.

«Порывы ветра вплоть до 200 километров в час буквально сносили деревья, фонарные столбы, строительные леса. Общественный транспорт, конечно, не ходит и выходить, понятное дело, просто опасно», — рассказал турист Илья Ворошилов.

На Тайване из-за проливных дождей прорвало плотину на озере. Считанные минуты — и вода хлынула в дома. Погибших уже 17, десятки пропали без вести, большая часть — пожилые люди, которые не успели эвакуироваться. За ночь супертайфун почти что уничтожил часть острова. Смыл машины, вырвал деревья, размыл дороги.

К смертельному шествию «Рагасы» сейчас готовятся во Вьетнаме. А к Филиппинам уже подходит новый смертоносный гость — тропический шторм «Буалой» набирает силу, приближаясь к восточной части страны.

