Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Полет совершался на предельно малой высоте.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы Су-25 в зоне СВО

Два Су-25 группировки «Центр» нанесли удар по опорному пункту ВСУ, уничтожен личный состав неприятеля. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Сегодня выполняли полет парой по нанесению авиационного удара по заранее выявленной цели, опорный пункт противника. Полет был без особенностей, по маршруту, на предельной малой высоте. Отработали авиационными ракетами С-13. По докладу передового авиационного наводчика цель была поражена», — сказал летчик по имени Алексей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
25 сент
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
25 сент
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
24 сент
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
24 сент
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
24 сент
Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 сент
Беспилотник не пройдет! Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
Зеленский после провала ВСУ в Купянске пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта
23 сент
«Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
«Она становится мужчиной»: в какой момент женский организм может сам «поменять» пол
7:30
Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
На Камчатке 12-летний школьник смог спастись после нападения медведя
7:12
Так обучают разведчиков: как заговорить на любом иностранном языке
6:50
Власти Латвии усиливают гонения на русский язык
6:50
Все больше украинских депутатов недовольны Зеленским

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Взрыв произошел в отделении почты в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео