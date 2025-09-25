Главные новости спецоперации сегодня приходят из Донецкой Народной Республики (ДНР). Там наши подразделения ведут зачистку от остатков ВСУ еще в одном важном населенном пункте. А на константиновском направлении завершается разгром заблокированных подразделений неонацистов. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет, почему в Киеве молчат о том, что происходит на этих участках фронта.

На краснолиманском направлении фронт двинулся на запад. И получилось это так быстро, как не получалось уже очень давно.

«Соединения и воинские части группировки войск „Запад“ завершают освобождение населенного пункта Кировск… В настоящее время ведется зачистка населенного пункта», — говорится в заявлении Минобороны.

Смотрим на карту — Кировск совсем недалеко от взятого недавно Серебрянского лесничества. Забрав Серебрянку, русская армия пошла на Ямполь, Торское и соседние населенные пункты, как бы зачерпнув горсть мощной рукой. Военные эксперты говорят: уже в самой ближайшей перспективе это позволит развить наступление на Красный Лиман, Славянск и Краматорск.

«Важнейшее направление тоже позволяет заходить со стороны севера, вот на Славянско-Краматорское, вот эту агломерацию. Это достаточно крупный населенный пункт, поселок городского типа. В общем-то, надо сказать, что наши смогли преодолеть все трудности», — говорит Василий Дандыкин, военный эксперт.

На кону — крупный транспортный узел, от которого дороги расходятся во все стороны. Но для Киева возможная потеря Славянска и Краматорска это, прежде всего, медийное поражение.

«Психологическое значение для противоборствующих сторон. Соответственно, для ВСУ это такие политические фортеции, которые они стараются не сдать. А для нас это, в общем-то, дело чести — освободить эти города. Повторюсь, они уже были под русским флагом…» — напомнил политолог, руководитель отдела Украины, Института стран СНГ Иван Скориков.

Почти все столкновения ведутся дистанционно: при помощи беспилотников и наземных роботов. Между деревьями и над домами летают рои дронов и ищут цель. Враг отчаянно сопротивляется. Но его методично выбивают.

«По подвалам по деревне, но, в основном, подвалы. Старые дома. Пытаемся (выкуривать. — Прим. ред.), конечно», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Ворон».

Не исключено, что все последние успехи как раз и приведут к мощному прорыву и обвалу обороны врага.

«Российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа — Клебан-Бык и заблокировали остатки подразделений ВСУ, численностью до 800 человек», — говорится в сообщении Минобороны.

Судя по всему, этим вражеским формированиям скоро придет конец. От водохранилища открывается дорога на Константиновку и все тот же Краматорск. Города, с которых началась «Русская весна» в 2014 году, скоро станут русскими по-настоящему.

