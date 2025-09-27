Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Расчет применял осколочно-фугасные снаряды, что позволяет наносить максимальное поражение живой силе противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчет гаубицы «Д-30» уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Для подготовки к стрельбе нашему подготовленному расчету необходимо не более двух минут. Каждый военнослужащий нашего расчета хорошо знает порядок действий… Для того, чтобы научиться профессии наводчика, необходимо пройти обучение около двух недель, так как гаубица очень простая и интуитивно понятная. Ну, а далее, быстрота наводки приходит с опытом…» — поделился наводчик орудия с позывным «Мангуст».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
27 сент
«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
26 сент
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
25 сент
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
24 сент
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
24 сент
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

11:11
«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году
11:00
Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
10:35
Собянин: в столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тысяч организаций
10:20
«Украина в отчаянии»: Расмуссен о провокациях с беспилотниками
10:17
Ледник Колка близок к критической массе: грозит ли Северной Осетии новая беда
10:00
«Рабыня Изаура»: как изменились актеры сериала и кого уже нет в живых

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео