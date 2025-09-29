ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР
Российские средства ПВО сбили за сутки четыре снаряда системы HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Поражены ремонтное предприятие авиационной промышленности и пункты временной дислокации противника. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 560 боевиков за сутки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
