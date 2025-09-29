ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 42 0

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре снаряда системы HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».

ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Поражены ремонтное предприятие авиационной промышленности и пункты временной дислокации противника. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 560 боевиков за сутки.

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре снаряда системы HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
29 сент
В Киеве закрываются рестораны из-за массового выезда за границу молодых мужчин
29 сент
ВС РФ под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ
29 сент
В МИД Венгрии призвали Украину отказаться от территорий в обмен на мир
29 сент
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
29 сент
«Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
Снайперы сбили более 100 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 сент
Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации
28 сент
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
28 сент
Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении
28 сент
Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

12:40
Билет в один конец: турагент в Петербурге испортила путешественникам отпуск
12:27
«Забавная история»: возлюбленная Павла Дурова получила травму
12:19
ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР
12:15
Впавшая в кому в Пекине алтайская модель уже семь месяцев находится без сознания
11:56
Теннисистку дисквалифицировли за бросок ракеткой в голову другой спортсменки
11:48
Пример коллективного труда: Госсовет отмечает 25 лет со дня восстановления

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год