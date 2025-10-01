Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Почему умер глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

После полученных ранений в следствие атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев ушел из жизни в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Один из первых сторонников „Единой России“ в области, который был нашим верным товарищем и соратником. Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки», — отметил он в послании.

В сообщении также уточнялось, что врачи старались спасти жизнь Леонтьева, однако сделать этого удалось из-за сильных травм.

Сальдо выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Он отметил, что светлая память о Леонтьеве останется в истории региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, в зоне специальной военной операции (СВО) погиб руководитель мемориального общества «Курск» Ежи Тыц. Он до конца оставался верен своим убеждениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ
30 сент
Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
29 сент
Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
28 сент
Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
28 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
27 сент
За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
27 сент
В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома
26 сент
Силы ПВО России уничтожили 55 дронов боевиков ВСУ за ночь
25 сент
Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник
25 сент
Силы ПВО России уничтожили 55 беспилотников украинских боевиков за ночь
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Нанес многочисленные ранения: в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом
12:49
Повторил за Венгрией: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз
12:44
Держатся тени: почему дети Киркорова не рвутся в шоу-бизнес
12:37
В строгой секретности: в Киев приехала сестра британского короля Анна
12:36
В Екатеринбурге 12 школьников отравились неизвестным веществом
12:32
Релакс и борьба с целлюлитом: в России создали робота-массажиста на базе ИИ

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео