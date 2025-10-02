Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж успешно справился с поставленной целью и вернулся на аэродром базирования
Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28нм в ходе проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.
По докладу разведки цель была поражена.
После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
