Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина

Экипаж успешно справился с поставленной целью и вернулся на аэродром базирования

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28нм в ходе проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.

По докладу разведки цель была поражена.

После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

